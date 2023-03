Inter, Simone Inzaghi non è a rischio: ecco le ultime

Simone Inzaghi, al momento, non sarebbe a rischio esonero: l'Inter avrebbe ancora fiducia nel tecnico nerazzurro

L 'Inter ha perso una brutta partita in casa dello Spezia e ora si prepara a una gara davvero fondamentale. La trasferta contro il Porto , con la quale potrebbe qualificarsi ai quarti di Champions League . Simone Inzaghi , al momento, non sarebbe a rischio esonero: l' Inter avrebbe ancora fiducia nel tecnico nerazzurro. Ecco le ultime.

Inter, Inzaghi non è a rischio

La volontà della dirigenza nerazzurra, riportata da Sky Sport sarebbe chiara: a margine dell'incontro avvenuto quest'oggi alla Pinetina, è trapelata l'intenzione di rassicurare il tecnico piacentino circa la volontà da parte del club di andare avanti con lui fino alla fine. Nessuna riflessione sul suo futuro, quindi, si può dire essere in corso, per la serenità del mister che dopo l'allenamento si è concesso per qualche foto coi tifosi fuori dai cancelli della Pinetina. L'Inter, quindi, vorrebbe continuare con Simone Inzaghi a timone della propria squadra.