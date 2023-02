Inter, buone notizie per Inzaghi in vista del Milan: Brozovic recuperato

Il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi tornerà ad avere a disposizione Marcelo Brozovic per il derby contro il Milan

Il derby di Milano si avvicina sempre di più e ormai manca sempre meno alle 20:45 di domenica 5 febbraio, quando Inter e Milan si affronteranno a San Siro per giocarsi uno degli incontri più entusiasmanti della stagione. In casa rossonera, oltre ai risultati negativi e al gioco da ritrovare, tengono banco i numerosi infortuni. Da Mike Maignan a Zlatan Ibrahimovic, passando per Fikayo Tomori, Ismael Bennacer e Alessandro Florenzi.