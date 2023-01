Inter, brutte notizie: si fermano per infortunio Lukaku e Handanovic

Lukaku, come riferito da 'Sky Sport', ha rimediato una lieve infiammazione ai tendini della zampa d’oca del ginocchio sinistro . L'attaccante, classe 1993 , sarà quindi costretto a fare qualche giorno di lavoro individuale. Salterà, dunque, la partita di domani contro il Parma e sarà valutato per Inter-Verona di sabato sera, ore 20:45 , sempre a 'San Siro'.

Belga probabilmente disponibile per la finale di Supercoppa Italiana

Potrebbe essere quello il 'test' in vista del rientro a pieno titolo in occasione della finale di Supercoppa Italiana contro il Milan, in programma mercoledì 18 gennaio, alle 21:00 ora italiana, a Riyad (Arabia Saudita). Altra assenza, però, in casa nerazzurra è come detto quella di Handanovic, che avrebbe giocato titolare domani contro i ducali.