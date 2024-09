Milan Glorie, derby contro l’Inter Forever: ecco programma e dettagli

Il Milan Glorie ha da pochi giorni affrontato le Georgia Legends, ma si appresta già a giocare il derby contro l'Inter Forever. La sfida è in programma alle ore 14:00 italiane di sabato 5 ottobre al Guangxi Sports Center di Nanning, in Cina. Un'occasione, per diversi ex calciatori nerazzurri e rossoneri di ritrovarsi insieme. Ecco il comunicato della Beneamata.