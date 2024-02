Inter, Zhang-Oaktree si va verso un nuovo accordo: ecco i dettagli

Come noto, il Presidente cinese dell'Inter Zhang ha due mesi di tempo per trovare un nuovo finanziamento, restituire il maxi-prestito di 250 milioni di euro più interessi al fondo Oaktree (in scadenza a maggio) per evitare di vendere il club nerazzurro. La cifra dovrebbe essere intorno ai 385 milioni di euro per via del tasso fissato al 12% sulla cifra iniziale. Secondo quanto riportato dall’agenzia Reuters, il gruppo Suning, con Goldman Sachs e Oaktree, sarebbero al lavoro per definire i dettagli di un nuovo accordo per un ulteriore prestito che avrebbe una scadenza inferiore rispetto ai tre anni fissati nella prima operazione. Suning ha messo a garanzia le proprie quote dell’Inter, il 68,5%, in caso di mancata restituzione del finanziamento. In questo caso Oaktree potrebbe decidere di diventare titolare della quota di controllo dell’Inter in mano attualmente al gruppo cinese. LEGGI ANCHE: Milan, ma dov'era questo turnover? La sconfitta di Monza nasce da altro...