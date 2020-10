Inter, comunicato ufficiale: Hakimi positivo al Covid-19

Inter, Hakimi positivo al Covid

ULTIME NOTIZIE INTER NEWS – Brutte notizie in casa Inter. Achraf Hakimi, uno dei giocatori nerazzurri più in forma, è risultato positivo al Covid in seguito ad un controllo della Uefa. Questa la nota ufficiale:

“FC Internazionale Milano comunica che Achraf Hakimi è risultato positivo al Covid-19 in seguito all’ultimo controllo Uefa (previsto dal protocollo della manifestazione) effettuato in vista della gara di questa sera contro il Borussia Mönchengladbach.

L’esterno nerazzurro è totalmente asintomatico e seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”.

BARESI SINDACO DI MILANO? ECCO L’INDISCREZIONE >>>