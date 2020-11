Inter, Brozovic torna negativo: in campo già con il Sassuolo? / News

Inter, Brozovic negativo

ULTIME NOTIZIE INTER NEWS – Dopo la sconfitta contro il Real Madrid, che ha quasi decretato l’uscita dell’Inter dalla Champions League, arriva una buona notizia. Secondo quanto riferisce ‘Gazzetta.it’, Marcelo Brozovic è risultato negativo all’ultimo tampone anti coronavirus. L’obiettivo del croato, a questo punto, è la partita contro il Sassuolo in programma sabato. Solo due indisponibili per Antonio Conte causa Covid, Daniele Padelli e Aleksander Kolarov. Recupero lampo per Zlatan Ibrahimovic? Ecco la data >>>