Inter, si ferma Brozovic: a rischio anche la Supercoppa contro il Milan

Secondo quanto riportato dall'ANSA, Marcelo Brozovic salterà la sfida tra Inter e Napoli. Il centrocampista nerazzurro si è sottoposto quest'oggi a esami clinico-strumentali dopo un indolenzimento muscolare alla gamba sinistra: gli accertamenti hanno evidenziato una piccola distrazione muscolare al soleo sinistro, come reso noto dal club nerazzurro. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni. Il centrocampista croato sarebbe in dubbio anche per la sfida contro il Milan valida per la Supercoppa italiana.