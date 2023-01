Calciomercato Milan – Bakayoko ha il via libera? La situazione

Calciomercato Milan, via libera per Bakayoko?

Il Milan avrebbe concesso il semaforo verde all'Adana Demirspor per l'acquisto di Tiemoué Bakayoko. A riportarlo è Il Giornale, che spiega che il centrocampista sarebbe un obiettivo di Montella. Oggi c'è stato un incontro a Casa Milan e il calciatore avrebbe chiesto del tempo per pensarci. Di qualche ore fa la notizia riportato da calciomercato.com secondo Tiémoué Bakayoko avrebbe comunicato al Milan di aver ricevuto una proposta dal Galatasaray. Vedremo se la sessione di calciomercato invernale sarà quella buona per la partenza del francese.