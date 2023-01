Calciomercato Milan – Piace un 2001 di proprietà dell’Arsenal

Calciomercato Milan, spunta un altro nome per l'attacco

Secondo quanto riportato dalla BBC, il Milan sarebbe interessato a Folarin Balogun, nato negli Stati Uniti ma nazionale under 21 inglese. Di proprietà dell’Arsenal, il classe 2001 sta facendo faville con la maglia del Reims, con 10 gol segnati in 16 presenze. Il giocatore sarebbe un obiettivo per l’estate. L'operazione, comunque, non sarebbe per nulla facile, dato il contratto con l'Arsenal e le sue prestazioni recenti, che ne aumenteranno il valore e il prezzo. Chi è Gabriel? Ecco il nuovo obiettivo del calciomercato del Milan >>>