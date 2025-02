Inter, arriva il coro anti-Milan: “Cardinale dai non vendere, resta lì”

I tifosi dell'Inter hanno inventato un nuovo coro anti Milan, in risposta a quello rossonero, in cui invitano Gerry Cardinale a rimanere

I tifosi dell'Inter, nelle ultime ore, hanno inventato un altro coro contro i cugini del Milan, incentrato su Gerry Cardinale. Come noto, infatti, la Curva Sud rossonera ultimamente si è resa protagonista di una contestazione nei confronti del proprietario del club e fondatore di RedBird Capital Partners. Una protesta vera e propria che si è manifestata al di fuori del campo e che è avvenuta anche allo stadio. È diventato famoso recentemente, in questo senso, proprio il coro contro il n° 1 del club che dice testualmente: "Cardinale devi vendere, vattene". I tifosi del Torino poi lo hanno preso in prestito per contestare Urbano Cairo, tra l'altro.