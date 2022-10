Inter, approvato il bilancio 2022: c’è un altro passivo spaventoso

Zhang, che ha aperto i lavori dell'Assemblea, ha dichiarato, tra le altre cose: " Il futuro della società non è mai stato in discussione , e la nostra visione per l'Inter è chiara. Il nostro impegno è a lungo termine , volto a garantire un futuro all'altezza della storia dei nostri colori".

"È necessario continuare su questa strada, spinti dall'ambizione sportiva, grazie alla passione dei nostri tifosi in tutto il mondo - ha proseguito Zhang --. È per loro che il club lotta per la seconda stella, per la vittoria su tutti i campi da gioco, e si impegna su tutti i tavoli istituzionali per assicurare un progetto di crescita sostenibile per questo settore".