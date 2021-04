Insulti razzisti a Davinson e Diakhaby. Il messaggio del Milan | News

Messaggio del Milan a sostegno di Mouctar Diakhaby e Davinson, calciatori di Valencia e Tottenham colpiti da insulti razzisti

Il Milan è da sempre attento a combattere il razzismo, piaga purtroppo sempre presente nel mondo del calcio e non solo. Negli ultimi giorni sono stati presi di mira Davinson del Tottenham e Mouctar Diakhaby del Valencia. Quest'ultimo sarebbe stato insultato dal giocatore Juan Cala del Cadice, che si sarebbe rivolto a lui così: "negro di m...". La partita tra il Valencia e Cadice è stata sospesa per venti minuti, per poi riprendere, con Diakhaby che ha convinto i compagni a tornare in campo. Il Milan ha voluto esprimere un messaggio di vicinanza ai due giocatori. Ecco il tweet.