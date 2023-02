Via alla XFL, la nuova lega di football di Cardinale e ‘The Rock’

Partita la XFL, nuova lega di football americano lanciata da Gerry Cardinale con RedBird e dall'attore Dwayne Johnson, alias 'The Rock'

È ufficialmente iniziata la XFL , la nuova lega di football americano che ha preso vita grazie a Gerry Cardinale , managing partner del fondo RedBird , con cui controlla la maggioranza del Milan ; all'imprenditrice Dany Garcia ed all'attore e produttore cinematografico Dwayne Johnson , alias 'The Rock'.

XFL, il nuovo progetto sportivo di Gerry Cardinale

La XFL si propone di costruire una nuova esperienza incentrata sui tifosi. Dinamica, con regole innovative e una modalità di gioco migliorata a 360°. Il gruppo di investitori Cardinale-Garcia-Johnson ha acquistato i diritti della XFL, per 15 milioni di dollari, nell'agosto 2020, dopo che il lancio della lega era fallito per via dell'emergenza legata al CoVid.