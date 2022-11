Inghilterra-Stati Uniti, Dest schierato dal primo minuto | News

Tra pochi minuti scenderanno in campo Inghilterra e Stati Uniti: tra le fila degli 'states' scenderà in campo dal primo minuto Sergino Dest

Alle 20.00 l'Inghilterra sfiderà gli Stati Uniti per quella che sarà la seconda partita del Girone B del Mondiale in Qatar. Da pochi minuti sono state rese note le scelte ufficiali dei commissari tecnici delle due nazionali. Occhio di riguardo soprattutto per gli 'states' dove scenderà in campo dal primo minuto il rossonero Sergino Dest. Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali della partita.