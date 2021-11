Inghilterra, Southgate: “Tomori ci piace tanto. Sta facendo bene”

Southgate, commissario tecnico dell'Inghilterra, ha parlato anche di Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan

Southgate, commissario tecnico dell'Inghilterra, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il San Marino per 10 a 0. L'allenatore ha parlato anche di Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan: "Fikayo ci piace tanto e sta facendo bene. È uno di quei tre/quattro giovani difensori centrali che possono provare a rubare il posto ai quattro che sono già con noi. Abbiamo dato continuità ai ragazzi che sono stati con noi in estate, ma nei prossimi 12 mesi dobbiamo seguire da vicino i più giovani e dargli delle opportunità in modo da sfidare chi già nel gruppo. Entrambi i giocatori hanno un ottimo potenziale (si riferisce anche ad Abraham, ndr)”. Milan, assalto ad un giocatore della Juventus per gennaio. Le ultime >>>