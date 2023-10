Inghilterra, i convocati del CT Southgate: presente il rossonero Tomori

Nella giornata odierna Gareth Southgate ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni dell'Inghilterra. La Nazionale dei Tre Leoni, infatti, affronterà prima l'Australia in amichevole, alle ore 20:45 di venerdì 13 settembre. In seguito, invece, l'avversaria sarà l'Italia di Luciano Spalletti, alle 20:45 di martedì 17 settembre, nella sfida valevole per le qualificazioni all'Europeo 2024.