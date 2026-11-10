Il difensore rossonero salta la Nazionale. Il C.T. Veljko Paunović rivela: "Sotto osservazione per un problema al rene". Ecco quando torna a disposizione di Rúben Amorim
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Tra i 13 calciatori del Milan che hanno lasciato Milanello per rispondere alle convocazioni delle rispettive Nazionali in questa sosta di novembre, spicca l'assenza di Strahinja Pavlović. Il difensore centrale classe 2001, che ha saltato le ultime due sfide ufficiali dei rossoneri contro Ferencváros in Europa League e Genoa in Serie A, non è stato inserito nella lista della Serbia a causa di un problema di salute sotto osservazione.
Allarme Pavlović: l'annuncio del C.T. Paunović sul problema al reneA fare chiarezza sulle condizioni fisiche del centrale ex RB Salisburgo è stato direttamente Veljko Paunović. Il Commissario Tecnico della Nazionale serba, intervenuto in conferenza stampa, ha spiegato i motivi dell'esclusione del difensore rossonero, lasciando comunque uno spiraglio per il futuro:
«Pavlović è sotto osservazione a causa di un problema al rene. Ci siamo sentiti, deve fare delle analisi, potrebbe anche aggregarsi. Mi ha confermato, però, che difficilmente potrà rispondere alla convocazione».
Dato il forfait quasi certo del difensore del Milan, il C.T. ha deciso di correre ai ripari convocando ufficialmente Miljan Krpić, calciatore in forza agli ungheresi del Győri ETO. Il nuovo innesto farà parte del gruppo delle 'Aquile bianche' per i prossimi impegni di Nations League contro la Germania (venerdì 13 novembre al 'Rajko Mitić' di Belgrado) e contro la Grecia (lunedì 16 novembre allo stadio 'Panthessaliko' di Vólos).
I tempi di recupero e i numeri stagionali con Rúben AmorimNonostante lo stop forzato con la propria Nazionale, filtrano notizie rassicuranti per il club di via Aldo Rossi. Pavlović, infatti, punta a tornare pienamente a disposizione del Milan di Rúben Amorim subito dopo la sosta. L'obiettivo dello staff medico è riaverlo al 100% per domenica 22 novembre alle ore 18:00, quando a San Siro arriverà il Frosinone.
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