Infortunio Kessie, stiramento muscolare: il comunicato del Barcellona

Franck Kessie, ex centrocampista del Milan, si è infortunato nella gara di Champions League tra Viktoria Plzen e Barcellona. Il comunicato

Continua il momento non esattamente fortunato di Franck Kessie al Barcellona. Dopo un avvio di stagione in cui ha visto il campo con il contagocce, l'ivoriano ha rimediato un infortunio muscolare in occasione della partita di Champions League contro il Viktoria Plzen. Questo il comunicato del club 'blaugrana'.