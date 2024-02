Infortuni Milan, come sta Tomori? Spunta la data del rientro …

L'ultima presenza di Fikayo Tomori con il Milan è stata contro la Salernitana del 22 dicembre 2023. In quell'occasione il difensore inglese segnò, ma al termine dell'incontro fu subito chiaro che il suo ritorno in campo non sarebbe avvenuto nel breve tempo. E finora, effettivamente, non è mai stato convocato dal tecnico Stefano Pioli, anche se il suo rientro sembra ormai ad un passo.