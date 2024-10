Indagine Ultras, i Pm convocano Inzaghi, Zanetti, Skriniar e Calabria

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, i Pm avrebbero convocato alcuni dirigenti e calciatori di Milan e Inter per il caso Ultras

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, nei prossimi giorni la Procura di Milano potrebbe ascoltare, come persone informate sui fatti, anche l’allenatore dell’ Inter Simone Inzaghi , il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti , l’ex difensore nerazzurro, e ora al PSG , Milan Skriniar , e il capitano del Milan Davide Calabria in merito alle indagini sul caso Ultras.

Inizieranno, infatti, una serie di audizioni di testimoni che comprenderanno anche i dirigenti, i responsabili e i calciatori dei due club milanesi. Inoltre, all'interno delle carte relative all'indagine, sarebbero emersi anche i nomi di altri due giocatori nerazzurri: i centrocampisti Barella e Calhanoglu, riferendosi agli incontri dei due calciatori, che però non sono indagati, con i vertici del tifo nerazzurro per questioni legate ai biglietti delle partite.