Inchiesta Ultras Milan, svolta inattesa nel caso: ecco di cosa si tratta

Una svolta importantissima sembra delinearsi nell'inchiesta che riguarda gli ultras di Milan e Inter. Come noto nei giorni scorsi sono avvenuti 19 arresti tra i capi della Curva Nord nerazzurra e della Curva Sud rossonera. Questo a seguito di un'indagine avviata dai PM Sara Ombra e Paolo Storari. Nelle intercettazioni sono spuntati anche i nomi di alcuni tesserati. Per il Diavolo si parla del capitano Davide Calabria, mentre dall'altra parte i nominativi sono di più. Citati Nicolò Barella, Simone Inzaghi, Hakan Calhanoglu, Javier Zanetti e non solo. Il tecnico nerazzurro e il vice presidente sono stati sentiti, così come avvenuto per altri tra i non tesserati, che hanno deciso però di non parlare.