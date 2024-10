Inchiesta Ultras Milan, Calabria ascoltato come testimone: le ultime

Inchiesta Ultras Milan, svolta importante: e c'entra il capitano Calabria

Quanto a Davide Calabria, il capitano fu visto in un bar con Luca Lucci, capo ultras della Curva Sud, in data 8 febbraio 2023. Questo aveva portato i PM a voler interrogare il terzino del Milan, come testimone e non come indagato, ovviamente. E da quanto si apprende, nella giornata di ieri, lunedì 14 ottobre, il difensore italiano ha parlato ai PM. Al momento non si conosco dettagli ulteriori sull'incontro, non si sa quanto abbia dichiarato Calabria. Ricordiamo inoltre come negli atti non venga riportato il contenuto dell'incontro con Luca Lucci. Attese novità, quindi, per i prossimi giorni.