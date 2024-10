Inchiesta Ultras Milan, spaventa l’inchiesta della FIGC: c’è il pericolo dell’articolo 4

Davide Calabria, capitano del Milan, sarebbe atteso in procura in questa sosta per le Nazionali nell'ambito dell'inchiesta sugli Ultras

Fabio Barera Redattore 9 ottobre 2024 (modifica il 9 ottobre 2024 | 14:19)

Da diversi giorni prosegue incessantemente l'inchiesta sugli ultras di Inter e Milan ed è giunto quindi il momento di fare il punto della situazione a riguardo. Il 30 settembre, come noto, sono stati arrestati 19 ultras, alcuni rossoneri ed altri nerazzurri, in seguito a quanto scoperto dai PM Paolo Storari e Sara Ombra. A quel punto è iniziato il lavoro certosino di lettura delle carte, da cui sono emersi dettagli importanti anche in merito ai tesserati dei due club. E questa sosta per le Nazionali può davvero essere il momento giusto per fare un ulteriore passo in avanti.

In questi giorni, infatti, i tesserati di Inter e Milan sono attesi in Procura per rispondere alle domande degli inquirenti. In momenti diversi, anche rispetto ai propri impegni, dovranno presentarsi Davide Calabria, capitano rossonero, oltre a Beppe Marotta, Javier Zanetti e Nicolò Barella. A questi si aggiungono anche Hakan Calhanoglu e l'ex nerazzurro Milan Skriniar, al momento impegnati in Nazionale.