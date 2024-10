Inchiesta Ultras: “L’Inter intrattiene rapporti con la criminalità organizzata”

Non si placa il flusso di informazioni e di novità in merito all'inchiesta sugli ultras della Curva Nord dell'Inter e sulla Curva Sud del Milan. Il tutto è partito nella mattina di ieri, lunedì 30 settembre, quando sono stati arrestati alcuni supporter delle due città meneghine. Questo per presunte infiltrazioni mafiose all'interno delle stesse frange. Questo seguito dalla lunga conferenza stampa, in cui si sono spiegati i dettagli di quanto accaduto. Nella giornata odierna si era già parlato della presenza nelle intercettazioni del nome di Hakan Calhanoglu, così come di Nicolò Barella e Javier Zanetti.