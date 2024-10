Inchiesta ultras, la Procura: “L’Inter di fatto finanzia gli indagati”

Il tifo organizzato milanese continua a tremare, vista l'inchiesta sulle infiltrazioni malavitose nelle curve tra gli ultras di Inter e Milan. Ne dedica un ampio spazio il Corriere dello Sport, soffermandosi in modo molto particolare sulle parole degli inquirenti legate agli affari illeciti della Curva Nord: "Significa che FC Inter, quando si rapporta con Ferdico e in particolare cede alle pressioni di questo per ottenere altri biglietti, di fatto finanzia soggetti indagati per i reati meglio indicati" scrive la Procura.