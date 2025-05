Inchiesta Ultras, il Milan chiede un risarcimento: ecco cifre e dettagli

Come riportato da Calcio e Finanza, nell'Inchiesta Ultras il Milan avrebbe chiesto un risarcimento come parte civile: i dettagli e le cifre

Come riportato da Calcio e Finanza, nel processo a carico dei tre ultras rossoneri, Francesco Lucci , Christian Rosiello e Riccardo Bonissi , il Milan avrebbe chiesto, come parte civile, un risarcimento del danno pari a 458mila euro . Tale proposta sarebbe stata avanzata tramite il legale Enrico De Castiglione , dopo le richieste di pena del pm Paolo Storari .

Pm che ha chiesto 6 anni e 10 mesi per Francesco Lucci, fratello dell’ex capo ultrà del Milan, Luca, e 4 anni e 10 mesi per Christian Rosiello, ex bodyguard di Fedez, e Riccardo Bonissi. I tre sono imputati con il rito abbreviato nel processo che scaturisce dalla maxi inchiesta della Procura milanese sulle curve di San Siro.