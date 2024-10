Inchiesta ultrà, Calhanoglu ammette di avere conosciuto il capo Ferdico

Hakan Calhanoglu, sentito nella mattina di giovedì dalla polizia della squadra mobile di Milano, ha ammesso di «aver conosciuto» il capo ultrà interista Marco Ferdico e il boss Antonio Bellocco, ucciso il 4 settembre a Cernusco sul Naviglio, e «di avere avuto rapporti a titolo personale» anche se «la società ci aveva detto di non avere contatti con gli ultrà». Queste l le parole riprese dal Corriere.it. Il centrocampista dell'Inter è stato ascoltato come testimone nell'inchiesta doppia curva di Inter e Milan. Secondo quanto si legge, Calhanoglu avrebbe avuto questi rapporti per «per riconoscenza». Calhanoglu ha negato di essere andato a cena con Bellocco, e ha detto di avere scoperto chi fosse solo dopo avere visto la fotografia dalle notizie del suo omicidio. Il centrocampista turco ha poi ammesso di aver donato alcune maglie alla Curva per iniziative benefiche «per i bambini ricoverati negli ospedali» senza «mai ricevere pressioni» dai tifosi. LEGGI ANCHE: Mercato Milan – Grande occasione in vista? Un obiettivo si svincola in estate >>>