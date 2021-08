Incendi, il Milan: “Vicino a chi sta soffrendo in Italia e nel Mondo”

Messaggio di sostegno e di solidarietà da parte del Milan per le popolazioni colpite gli incendi che stanno colpendo l'Italia e il Mondo

L'Italia e in generale tutto il Mondo è devastata dagli incendi. Il Milan, attraverso i propri account social, ha voluto esprimere sostegno e solidarietà nei confronti delle popolazioni colpite. Ecco cosa ha scritto su Twitter: "Il Milan è vicino a chi sta soffrendo a causa degli incendi che hanno colpito milioni di persone in Italia, in tutto il Mediterraneo e nel Mondo". Milan, le parole d'amore di Brahim Diaz. Ecco cosa ha detto.