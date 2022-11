Ilicic, condizione fisica lontana ma torna al gol con il suo Maribor | News

Josip Ilicic, nonostante una condizione fisica non ottimale, torna in campo e segna un gol su calcio di rigore con il suo Maribor

Una bellissima notizia riguarda Josip Ilicic. Dopo tanti mesi complicati e l'addio all'Atalanta, l'ex nerazzurro oggi è tornato in campo con il suo Maribor. Entrato al 77esimo minuto durante il match contro il Mura, lo sloveno ha avuto la possibilità anche di segnare una rete. Nonostante una condizione fisica non ottimale, Ilicic ha realizzato un calcio di rigore chiudendo il match sul 5-1 finale.