Il “ritorno di Rebic”: il croato si scatena nella seconda parte di stagione

Tuttosport si sofferma su Ante Rebic, attaccante del Milan che si scatena nel girone di ritorno. Quando parte non si ferma più

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma su Ante Rebic . L'attaccante del Milan può essere considerato una certezza del girone di ritorno. I dati lo testimoniano: da quando è arrivato in rossonero, il croato ha segnato solo una volta nel girone d'andata, mentre nel girone di ritorno ha messo a segno ben 22 reti. Insomma, evidentemente Rebic è un diesel che ha bisogno di scaldarsi.

La svolta è arrivata nella scorsa stagione con la partita a San Siro contro l'Udinese. Entrato nel secondo tempo, Rebic ha segnato due gol, portando il Milan alla vittoria. Da lì in avanti sono arrivati nove gol nelle successive 17 partite. In questo campionato, nel girone d'andata, c'è stato solo il gol contro la Lazio, mentre le altre reti sono arrivate nel ritorno. Rebic, come ha detto Pioli, è un titolare di questa squadra e si è dimostrato sempre un elemento prezioso per la squadra rossonera. L'ultimo step da fare è quello della continuità: fare tanti gol nel girone d'andata non sarebbe per niente male. Intanto Mario Ielpo, nella nostra intervista esclusiva, parla del calciomercato del Milan.