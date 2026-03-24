Il Milan torna in Australia per la torunée estiva: presenti anche Inter e Juve

Il Milan, tra il Mondiale e l'inizio del campionato, andrà in tournée in Australia, come e più che nello scorso anno

Milan, tournée estiva in Australia

Dopo l’esperienza del 2025, il club è pronto a volare nuovamente dall’altra parte del mondo. La candidata principale a ospitare le partite è di nuovo Perth, la stessa città in cui si sarebbe dovuta giocare Milan-Como. Lo scorso anno il Diavolo aveva chiuso il tour proprio in Australia, dopo aver affrontato Arsenal e Liverpool tra Singapore e Hong Kong.