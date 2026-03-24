Il Milan torna in Australia per la torunée estiva: presenti anche Inter e Juve

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L’estate 2026 si preannuncia però più complessa. Il Mondiale rischia di far slittare il rientro di molti giocatori, costringendo Massimiliano Allegri a gestire una preparazione atipica. La tournée potrebbe essere una buona occasione per testare nuove soluzioni tattiche, come già accaduto in passato. In Oceania ci saranno anche Inter e Juventus, ma nessuna delle due squadre ha in programma una sfida contro i rossoneri.
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