Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, confermata la tournée estiva in Australia: Perth candidata al bis

ULTIME MILAN NEWS

Milan, confermata la tournée estiva in Australia: Perth candidata al bis

Il Milan torna in Australia per la torunée estiva: presenti anche Inter e Juve
Il Milan, tra il Mondiale e l'inizio del campionato, andrà in tournée in Australia, come e più che nello scorso anno
Redazione PM

Il Milan guarda già alla prossima estate e prepara una nuova tournée internazionale. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri torneranno in Australia per il precampionato, confermando una scelta già adottata nella scorsa stagione.

Milan, tournée estiva in Australia

—  

Dopo l’esperienza del 2025, il club è pronto a volare nuovamente dall’altra parte del mondo. La candidata principale a ospitare le partite è di nuovo Perth, la stessa città in cui si sarebbe dovuta giocare Milan-Como. Lo scorso anno il Diavolo aveva chiuso il tour proprio in Australia, dopo aver affrontato Arsenal e Liverpool tra Singapore e Hong Kong.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Nuovo San Siro, al via la Valutazione Ambientale: il progetto di Milan e Inter entra nel vivo

L’estate 2026 si preannuncia però più complessa. Il Mondiale rischia di far slittare il rientro di molti giocatori, costringendo Massimiliano Allegri a gestire una preparazione atipica. La tournée potrebbe essere una buona occasione per testare nuove soluzioni tattiche, come già accaduto in passato. In Oceania ci saranno anche Inter e Juventus, ma nessuna delle due squadre ha in programma una sfida contro i rossoneri.

Leggi anche
Nuovo San Siro, al via la Valutazione Ambientale: il progetto di Milan e Inter entra nel vivo
Tacchinardi: “Il Milan ha solo tre grandi giocatori, per il resto è una squadra normale”

© RIPRODUZIONE RISERVATA