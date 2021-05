Il Milan sempre più forte in Cina: è la squadra italiana più seguita | News

Il Milan, nella giornata di ieri, ha annunciato na nuova sede a Shanghai e nuove scuole calcio a Shenzhen in Cina. Ecco il motivo

Il Milan si gioca al campo la qualificazione in Champions, ma intanto la società continua ad espandere il brand. Come viene riportato dal Corriere della Sera, il club rossonero ieri ha annunciato di aver aperto una nuova sede a Shanghai e nuove scuole calcio a Shenzhen. Il motivo? Il Milan, secondo uno studio prodotto da YouGov, è la squadra italiana più seguita e popolare in Cina. Mossa importante, dunque, che può permetterebbe di espandersi ulteriormente e di aumentare i ricavi. Intanto i tifosi lanciano un appello al Bologna: "Se fermate la Juventus compriamo..."