Il Milan fa paura e dà fastidio: la verità che non vi dicono!

Una vittoria importante quella del Milan contro la Roma, che va ad aggiungersi a tante altre. I numeri della squadra di Massimiliano Allegri sono eccellenti e dicono molto su questo avvio di stagione. A maggior ragione se pensiamo che sono stati ottenuti senza mezza squadra per la maggior parte del tempo. Nessuna squadra ha giocato lo stesso numero di scontri diretti e, nonostante questo, il Milan è la squadra con la percentuale di vittoria più alta. Il calendario era difficile, le condizioni proibitive, ma il Milan ne è uscito benissimo. Il tutto senza subire gol. Intanto, in vista di sabato, arrivano novità importanti su Pulisic e Rabiot: