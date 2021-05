Il Mattino – Sarri, il Milan potrebbe farsi sotto nelle prossime settimane

Secondo "Il Mattino" il Milan potrebbe pensare a Maurizio Sarri nelle prossime settimane in caso di mancata qualificazione Champions

Il quotidiano Il Mattino si sofferma sul futuro di Maurizio Sarri. Difficile che il tecnico possa ritornare al Napoli, visto che l'allenatore vorrebbe che l'area tecnica fosse di competenza esclusiva del direttore sportivo Giuntoli, cosa che De Laurentiis non accetterà mai. Sarri, però, potrebbe andare all'estero, considerando che il suo agente, FaliRamadani, avrebbe incontrato Tottenham e Arsenal. Non è da escludere inoltre l'ipotesi Milan, che potrebbe farsi sotto nelle prossime settimane nel caso in cui Pioli non riuscisse a raggiungere l'obiettivo Champions League. Intanto il Milan segue un difensore.