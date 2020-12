Il club rossonero acquista… Casa Milan. Ecco l’obiettivo di Elliott | News

Ultime Notizie Milan News: il club acquista Casa Milan

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha pubblicato una notizia piuttosto curiosa. Il Milan sta per acquistare… Casa Milan.

Dal 2014, infatti, il club rossonero è in affitto in via Aldo Rossi 8 e ha speso, sinora, oltre 15 milioni di canone. Negli ultimi giorni, però, ci sono stati dei contatti con Vittoria Assicurazioni, proprietaria dell'edificio. La sensazione è che si arriverà alla fumata bianca, con il Milan che acquisterà l'immobile entro la fine del 2020. Un nuovo investimento di Elliott, che cerca di arricchire il patrimonio, tagliando costi a fondo perduto.