Ieri Allegri, oggi Sarri, domani? Milan, qualcuno dica che il tecnico è Conceicao

Sembra assurdo, ma è così. Il tecnico portoghese sta ancora guidando i rossoneri, sta ancora allenando il gruppo di Leao e compagni. L'ex allenatore del Porto sta ancora limando una formazione che sembra aver trovato una quadra, ha già alzato un trofeo, la Supercoppa, e punta ad alzarne un altro nel giro di neanche 6 mesi. Sembra assurdo, lo ripetiamo, ma è così. In questi casi, forse, servirebbe un po' più di rispetto per un uomo arrivato a Milanello a fine dicembre e che ha giocato la sua prima partita neanche in Italia, ma in Arabia Saudita. Servirebbe un po' più di considerazione per un uomo che ha dovuto far fronte a una situazione complicata che non riguardava, e non riguarda ancora, solo il campo.