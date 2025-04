Calciomercato Milan, occhi su un incredibile talento argentino: i dettagli

Il calciomercato non aspetta nessuno, neanche la sua stessa apertura. Il Milan si prepara a questo finale di stagione ma i dirigenti rossoneri non si fanno certamente distrarre dalla caccia al nuovo direttore sportivo. Gli occhi del Diavolo, soprattutto quando si tratta di mercato, restano aperti e l'attenzione non può non virare in Argentina, luogo in cui si sta mettendo in mostra un futuro campione.