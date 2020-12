Ielpo: “Milan, squadra di ‘giovani veterani’. Vi spiego perché” / News

Milan, Ielpo sui ‘giovani veterani’ rossoneri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Mario Ielpo, ex portiere rossonero, ha parlato di alcuni giocatori del Milan, giovani solo all'anagrafe ma veterani in campo. Ecco il suo pensiero ai microfoni di 'Tutti Convocati': "Il Milan ha alcuni giocatori che, seppur giovanissimi, sono dei veterani a tutti gli effetti. Penso a Gianluigi Donnarumma e Theo Hernandez ma anche ragazzi non più giovanissimi come Alessio Romagnoli che ormai ne hanno viste di tutti i colori".