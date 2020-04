ICC, ufficiale il rinvio: “Troppi dubbi, impossibile giocare in estate”

ULTIME NEWS – Il coronavirus ha costretto al rinvio un’altra manifestazione sportiva. L’International Champions Cup, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato l’impossibilità di organizzare l’evento a causa della pandemia globale in atto in questo momento. Il Milan, abituale partecipante, dovrà rinunciare alla trasferta americana come successo negli ultimi anni. Ecco il comunicato:

“La salute di giocatori, staff, tifosi e di tutte le persone coinvolte nelle partite è sempre il parametro. La mancanza di chiarezza sulla distanza sociale, con la possibilità che i campionati europei e le competizioni UEFA vengano disputati ad agosto, fa sì che pianificare l’International Champions Cup quest’estate sia impossibile. Attendiamo con ansia di portare i migliori club e le più grandi partite negli Stati Uniti e in Asia nel 2021“.

