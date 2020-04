Milan, Campos: “Ho avuto delle proposte, non faccio nomi…”

ULTIME NEWS MILAN – Luis Campos, dirigente del Lille, è stato spesso accostato al Milan in passato ma anche negli ultimi giorni. Ecco cosa ha detto sul suo futuro ai microfoni di ‘Maisfutebol’: “”Ci sono stati approcci e ci sono approcci per poter dare alla mia carriera una nuova direzione. Per rispetto delle persone che lavorano in questi club, non faccio nomi ma ci sono state delle proposte. Sto benissimo dove sono, ho un rapporto straordinario con il mio presidente. È stato lui a convincermi a venire, le cose stanno andando molto bene e credo che sarà molto difficile abbandonare il progetto Lille”. Intanto oggi anche Ralf Rangnick ha parlato del suo futuro, continua a leggere >>>

