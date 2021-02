Icardi, una foto preoccupa i social. Poi il chiarimento

Icardi, foto social e chiarimento

Non a disposizione per il match contro il Digione causa infortunio, Mauro Icardi commette una sorta di incidente social. Probabilmente senza pensarci troppo, l’argentino ha postato una sua foto che lo vede ritratto con un dispositivo di ossigenoterapia. Inevitabile, di questi tempi, pensare immediatamente ad un collegamento con il coronavirus. L’ex Inter, però, è già risultato positivo al virus qualche tempo fa.

I suoi followers, giustamente, hanno chiesto immediatamente spiegazioni. Questa la riposta di Icardi: “Per tutti quelli che me l’hanno chiesto. Questa è una camera iperbarica che ho in casa. Si usa per prevenire le lesioni e aiuta a recuperare più velocemente da partite, allenamenti, etc. Nella camera iperbarica l’ossigeno puro viene respirato a una pressione 3 volte superiore a quella atmosferica”. Fortunatamente nulla di grave, ma il tutto poteva essere benissimo evitato…

