Icardi contro il giornalista: “Carriera al PSG in bilico? Cagate”

Mauro Icardi, attaccante argentino del PSG, ha sbottato contro un giornalista per un articolo che lo riguarda. Duro sfogo sui social con una Instagram Stories ad alcune insinuazioni sul suo futuro: "Quando facevo 30 gol a stagione c'erano gli stessi argomenti. Carriera in bilico? Ho ancora due anni di contratto. Non mi sembra così in bilico come si fa capire con le cagate scritte. A 29 anni non ti preoccupare che con quasi 200 gol segnati mi conoscono abbastanza bene tutti e decido io se restare e mettermi a disposizione".