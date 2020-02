Icardi, auguri social da Wanda. E sul futuro: “Juve? Mai dire mai”

NEWS INTER – Mauro Icardi, attaccante ancora di proprietà dell’Inter, oggi ha compiuto 27 anni. Gli auguri della moglie-agente Wanda Nara su Instagram: “Buon compleanno amore mio, per tanti altri sogni insieme… Ti amo infinitamente e ogni giorno sono più orgogliosa di te, papà e grande marito… Ti amo infinitamente, felici 27, il nostro numero. TI AMO”.

Con il PSG Icardi ha avuto un rendimento altalenante. Alla grande nei primi mesi, ora sta leggermente faticando e ha perso per qualche settimana la fiducia di Tuchel. Non è un caso che ieri in Champions League, contro il Borussia Dortmund, Icardi non ha giocato titolare. Scelto peraltro molto discutibile, visto che l’argentino poteva fare molto male alla scricchiolante difesa tedesca.

Intanto Wanda Nara non si limita soltanto agli auguri social al proprio marito. Ha rilasciato anche un'intervista al settimanale Oggi, le cui dichiarazioni vengono anticipate dai colleghi di Gazzetta.it: "Se Mauro andrà mai alla Juve? Questo proprio non lo so, non so se l'anno prossimo abiteremo a Milano o a Parigi, col calcio non si sa mai. Lui sceglierà e noi lo seguiremo".

