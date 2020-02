Calciomercato Milan – Terzino destro cercasi: piace Meunier, ma non solo

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan non sarebbe soddisfatto del rendimento stagionale di Andrea Conti e Davide Calabria e, pertanto, al termine di questa stagione, potrebbe prendere in considerazione la cessione di entrambi i suoi calciatori, se non addirittura tutti e due.

Dalla cessione di Calabria, oltretutto, la società di Via Aldo Rossi ricaverebbe una plusvalenza totale, essendo il calciatore cresciuto nel vivaio rossonero. Ma chi potrebbe arrivare al loro posto? L’obiettivo principale del Milan, alla ricerca dunque di un nuovo terzino destro, è Thomas Meunier.

Meunier, di nazionalità belga, classe 1991, è di proprietà del PSG: in questa stagione ha giocato 26 gare (con un gol e 2 assist all’attivo) tra Ligue 1 francese, Champions League e coppe nazionali. Andrà in scadenza di contratto con i transalpini il prossimo 30 giugno e, quindi, potrebbe vestire rossonero a parametro zero.

Alternative, qualora l’operazione Meunier si rivelasse, in termini di ingaggio, troppo onerosa, sarebbero Paolo Ghiglione del Genoa e Jens Stryger Larsen dell’Udinese. Sempre da Parigi, però, il Diavolo potrebbe piazzare un altro, importante colpo di mercato: per i dettagli, continua a leggere >>>

