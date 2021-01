Ibrahimovic vs Lukaku, il direttore dell’Unar: “Non è razzismo, ma…”

Ibrahimovic, le parole del direttore dell’Unar

La lite tra Ibrahimovic del Milan e Lukaku dell’Inter continua a far discutere. A tal proposito il Corriere dello Sport ha intervistato Triantafillos Loukarelis, direttore dell’Unar (l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, organismo della presidenza del consiglio dei ministri). Ecco cosa ha detto.

"Sono state pronunciate frasi pesantissime. Si sono comportati non da razzisti, ma da bambini. Proprio loro che hanno conosciuto il dolore della discriminazione. Da atleti con quel tipo di visibilità ti aspetti altro, ti aspetti il superamento dello stereotipo che pesa sul calcio italiano. Mi sarei aspettato autocontrollo e maturità da parte di entrambi. Una proposta: vivono nella stessa città, ci vuole un attimo a organizzare a Milano una conferenza stampa in cui entrambi rielaborino quanto è successo e mandino un segnale di pentimento e di pace. Una stretta di mano, un sorriso e tutto è risolto con intelligenza".