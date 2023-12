Pazzia intorno al figlio di Ibrahimovic. La Svezia aumenta la sicurezza

Interesse alle stelle per gli allenamenti della Svezia Under-15 . Il motivo è molto semplice: la convocazione di Vincent Seger Ibrahimovic. Secondogenito dell'ex attaccante del Milan , classe 2008 che la momento gioca nelle giovanili del Diavolo, sta centralizzando le attenzioni dei media. Come riportato da Tuttomercatoweb, tutti vorrebbero riprendere le sue parole con qualche esclusive. L'addetta stampa della federazione Petra Thorén ha negato il permesso . Ecco le sue parole.

Mania per il figlio di Ibrahimovic

"Non è consentito filmare o scattare foto. Ai media non è permesso parlare con lui. È una decisione frutto di una valutazione collettiva. Dovrebbe entrare in questo ambiente nel modo più naturale possibile".