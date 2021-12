Ibrahimovic si offrì come dirigente del Psg. Leonardo: “È fastidioso”

Il libro di Zlatan Ibrahimovic continua a regalare perle importanti. Lo svedese si è proposto al Psg come ds. Leonardo come l'avrà presa?

Zlatan Ibrahimović non è mai stato uno che le manda a dire: il suo personaggio è questo, che piaccia o no. L'uscita del suo libro 'Adrenalina' ha inoltre sottolineato ancora di più il suo atteggiamento diretto nei confronti dei suoi possibili detrattori. Tra o protagonisti punzecchiati, anche indirettamente, c'è Leonardo, ex dirigente del Milan ora al Psg. Queste le dichiarazioni: "Estate 2021. È vero, mi sono offerto al PSG, ma non come calciatore. Come direttore sportivo. Ho chiamato Nasser Al-Khelaifi, il presidente, e gli ho proposto: ‘Se non rinnovo il contratto con il Milan, verrò al Psg e ripristinerò l’ordine nella tua squadra’. Nasser ha riso, ma non ha detto di no”.