Ibrahimovic, show a Sanremo: “Amadeus, ecco la formazione del Festival”

Ibrahimovic, la formazione di Sanremo

Zlatan Ibrahimovic, ospite fisso del Festival di Sanremo, è intervenuto per comunicare la sua ‘formazione ideale’. Le sue parole: “Ho fatto proprio un bel lavoro in questo Festival, ma se devo essere onesto ho fatto un errore: non ho deciso io il colore della tua giacca. Amadeus, stasera ti ho portato la formazione del Festival. In attacco Zlatan. A centrocampo Fiorello, lui è bravissimo come fantasista perché il calcio senza fantasia non è bello. In difesa l’orchestra, perché hanno difeso con i denti la forza della musica. Amadeus tu sei il portiere, se non ti va il portiere, vai in panchina, se non ti va la panchina, vai in tribuna, se non ti va la tribuna, vai a casa. Però mi sa che tua moglie Giovanna ti ha già messo in panchina. Stopper ci metto Achille Lauro perché gli avversari hanno paura di lui. Achille Lauro mi è simpatico, volevo fare scambio di maglia con lui ma non si può perché è sempre nudo”. Cosa cambia senza Rebic? Ecco la probabile formazione del Milan