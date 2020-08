Ibrahimovic, ritorno alle origini! Maglia numero 11 per lo svedese

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic ha ufficialmente rinnovato il proprio contratto col Milan. Dopo essere atterrato a Milano un paio di giorni fa e aver rilasciato la sua prima intervista da “nuovo” calciatore del Milan, il club rossonero ha questa sera pubblicato il comunicato ufficiale che riporta il prolungamento fino al 30 giugno 2021 dell’attaccante svedese.

Ibra guadagnerà 7 milioni così come aveva chiesto, diventando il calciatore più pagato della rosa di Stefano Pioli. Risolto anche il mistero sul numero di maglia. Come anticipato dallo stesso Zlatan su Instagram alcuni giorni fa, l’ex Galaxy passerà dalla numero 21 alla 11, tornando in questo modo alle origini (aveva lo stesso numero 8 anni fa quando lasciò il Milan).

A gennaio non aveva potuto prenderla perché ancora sulle spalle – per pochi giorni – di Fabio Borini. Ma ora Ibra non ha avuto alcun ostacolo e sebbene si era diffusa l’ipotesi di un possibile passaggio alla temutissima maglia numero 9, Ibra ha voluto prendere la tanto amata 11 che tanto bene gli ha portato in passato.

